Лавров: «кто не с нами, тот москаль» — глубоко засевшая в западных умах философия

Москва, , 13:29 — REGNUM Европейские лидеры «подзуживают» киевскую власть, поощряют неонацистские проявления. Об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лаврова в интервью для фильма «Нацизм под следствием», сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

Сергей Лавров Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Без влияния внешних сил ничего бы не произошло. Ни героизации нацистов, ни превращения нацизма в теорию и практику нынешней [киевской] власти», — приводит пресс-служба слова Лаврова, который добавил, что руководство России хотело видеть территорию б. УССР добрым соседом и надёжным другом, при этом американская линия была направлена ровно на достижение противоположного результата.

Министр подчеркнул, что все разговоры о необходимости выстраивать единое пространство безопасности на Евразийском континенте оказались пустословием.

«Ещё в 2003 году, когда на [территории б. УССР] начиналась очередная президентская избирательная кампания, деятели Евросоюза, официальные лица, в том числе министр иностранных дел Бельгии Л. Мишель, публично заявляли, что народ [территории б. УССР] должен определиться, с кем он хочет быть: с Европой или Россией. Вот это «или — или», «кто не с нами, тот москаль» — глубоко засевшая в европейских и западных умах философия, которая во многом, если не в решающей степени, сыграла свою роль в том, что мы имеем на сегодняшний день. Там неонацистская идеология всячески воплощается в жизнь», — заявил он.

Лавров напомнил, что Россия ведет борьбу с неонацистами, а не с жителями б. УССР.

«Это близкий и родной нам народ, с которым мы переплетены на уровне человеческих судеб», — добавил он.

Министр добавил, что лидеры европейских страны «подзуживают» киевскую власть, поощряют неонацистские проявления.

«Исхожу из того, что Европа является частью процессов возрождения неонацизма», — подчеркнул он.