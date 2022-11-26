Белград, , 13:29 — REGNUM В сербских городах Хоргоще и Суботице 26 ноября произошли столкновения сотрудников полиции с нелегальными мигрантами. По данным местных СМИ, правоохранительным органам удалось задержать около 800 мигрантов, десятки человек получили ранения.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Поздним вечером 24 ноября жители Хоргоша сообщили в полицию о перестрелках между мигрантами. Представители правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия 20-летнего мужчину с огнестрельными ранениями в области груди.

Сербской полицией была развёрнута специальная операция по задержанию всех лиц, причастных к данному инциденту. Основная цель — предотвратить отток нелегальных мигрантов в Венгрию. В ходе операции использовались дроны и вертолёты.