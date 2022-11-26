Тегеран, , 13:28 — REGNUM Политика Тегерана привела к поражению США в Ираке, Ливане и Сирии. Об этом 26 ноября сообщил новостной портал Shafaq News со ссылкой на заявление верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Али Хаменеи Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Вашингтон намеревался «парализовать» соседствующие с Ираном страны перед тем, как начать свою агрессию.

Аятолла напомнил, что Соединенные Штаты ещё в 2006 году намеревались сменить власть в Ираке, Сирии, Ливане, Ливии, Судане и Сомали.

Он также подчеркнул, что Тегеран ничего не делал для укрепления своего влияния в Северной Африке, добавив, что политика страны в Ираке, Ливане и Сирии «увенчалась успехом и привела к поражению США в этих трех странах».