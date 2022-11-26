Москва, , 13:01 — REGNUM Курс Владимира Зеленского на якобы победу в войне и «возврат» всех земель, включая Крым, потерпит неудачу. Об этом 26 ноября заявил глава МИД РФ России Сергей Лавров в документальном фильме, показанном в эфире телеканала «Россия-24».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Лавров отметил, что, озвучивая свою линию, Зеленский заявляет, что они «победят в этой войне и заберут все свои земли», включая Крым.

«Нисколько не сомневаюсь, что такую линию постигнет неудача», — сказал российский министр.

По его словам, Зеленский забывает историю полуострова, а, может, он её и вовсе не знал, когда занимался в КВН.

Читайте ранее в этом сюжете: Европа вовлечена в процессы возрождения неонацизма в мире — Лавров