Венгрия первой выделила средства Киеву в соответствии с решением о кредите ЕС

Будапешт, , 13:01 — REGNUM Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, которая выделила киевскому режиму финансовую помощь в соответствии с решением о совокупном кредите ЕС. Об этом 26 ноября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети.

Флаг Венгрии Emigrantrus.ru

Он напомнил, что ранее подписал распоряжение правительства Венгрии о выделении в 2023 году €187 млн для поддержки Киева.

«Я скажу предельно ясно: мы готовы оказывать [киевскому режиму] финансовую поддержку. В действительности мы стали первой страной в ЕС, выделившей средства в рамках пакета на общую сумму €18 млрд, о котором просили [киевские власти]. Однако мы сделаем это на двусторонней основе. Европейский союз — это не сообщество должников», — пояснил он.

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