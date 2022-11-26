Бишкек, , 12:54 — REGNUM Власти Киргизии рассчитывают в ближайшее время урегулировать все вопросы по спорным участкам на границе с Таджикистаном. Об этом 26 ноября заявил глава республики Садыр Жапаров во время народного курултая (съезда) в Бишкеке.

Садыр Жапаров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша главная цель — несмотря ни на какие трудности решить все пограничные проблемы, переходившие от одной власти к другой, не оставляя их следующим поколениям», — сказал Жапаров.

Он добавил, что власти Киргизии приступили к решению вопросов с границами с Таджикистаном и прилагают все усилия для их завершения в кратчайшие сроки.

Жапаров отметил, что Киргизия полностью урегулировала пограничные споры со всеми соседними странами — Узбекистаном, Китаем и Казахстаном. Исключение составляет только Таджикистан.