Берлин, 26 ноября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Немецкая бизнес-модель испытывает огромные трудности в условиях нынешнего энергетического кризиса. Об этом 26 ноября пишет газета Welt am Sonntag.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

«Немецкая бизнес-модель испытывает огромный стресс», — заявила генеральный директор Германского промышленного союза (BDI) Таня Гённер.

По её словам, высокие цены на энергоносители и слабеющая экономика наносят серьёзный удар по экономике ФРГ и ложатся тяжёлым бременем на немецкие компании по сравнению с другими странами.

Она добавила, что сейчас каждая четвёртая немецкая компания думает о переносе производства за границу.

По словам главы Ассоциации химической промышленности ФРГ Вольфганга Гроссе Энтрупа, химическая промышленность особенно пострадала, и если она рухнет, то вслед за ней пойдут и другие отрасли, что может стать нокаутом для Германии как для места ведения бизнеса.

Ранее Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что в октябре инфляция в стране ускорилась и достигла рекордных 10,4%. Бундесбанк заявил, что экономика находится на пороге рецессии.