Москва, , 12:15 — REGNUM Народная артистка России и режиссер Алла Сурикова 26 ноября опровергла информацию о своей госпитализации с ковидом.

Алла Сурикова Евгений Коваль © Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого»

«Я нахожусь дома, это все сплетни, всё у меня хорошо. Кашляю, но я не знаю, что это, поэтому решила дома временно самоизолироваться. Это не имеет отношения к тому, что пишут, я просто приехала, взяла лекарства и уехала», — приводит её слова ТАСС.

Напомним, что в январе советский и российский кинорежиссёр была госпитализирована в Москве с COVID-19.

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Отметим, Алла Сурикова также является сценаристом и членом Союза кинематографистов РФ. Она известна по таким фильмам, как «Будьте моим мужем» (1981), «Ищите женщину» (1982), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987) и др.