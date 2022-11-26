В Петербурге выставят на продажу тюрьму «Кресты»

Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM Тюремный комплекс «Кресты», находящийся на набережной Невы в Санкт-Петербурге, передадут государственной компании «Дом. РФ» для продажи. Об этом сообщает 26 ноября РБК.

«Кресты» Vb mmx

Издание ссылается на протокол правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков. Участок и здания на Арсенальной набережной, следует из документа, заберут у регионального управления ФСИН для передачи госкомпании.

«Сейчас в госкомпании идёт работа по приёму объекта, ведётся анализ технической документации и изучение инфраструктуры», — сообщили в пресс-службе «Дом. РФ».

В комплекс, который занимает участок площадью 4,2 га на набережной Невы, входят два здания следственного изолятора. Госкомпании передадут основной участок площадью 3,9 га для продажи земли и стоящих на ней зданий. Часть из них могут снести. Затем 80% вырученных средств передадут учреждению в ведении ФСИН.

В госкомпании «Дом. РФ» сообщили, что хотят вернуть территорию «Крестов» «в городскую жизнь» и оставить «частью туристической инфраструктуры».

Как сообщало ИА REGNUM, следственный изолятор № 1, известный как «Кресты», более не используется по прямому назначению. В 2017 году всех содержавшихся там лиц перевели в новый СИЗО в городе Колпино («Кресты-2»).