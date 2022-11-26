Рим, 26 ноября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Власти Италии должны были запросить у Евросоюза отсрочку введения эмбарго на российскую нефть, как это сделали другие страны. Об этом 26 ноября заявил министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо в интервью газете Corriere della Sera.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

«Ошибка была совершена на более раннем этапе, когда Италия не попросила отсрочки эмбарго на европейском уровне, чтобы защитить свои интересы, как это сделали более проницательные страны, например Германия, Польша и Болгария», — сказал Урсо.

Комментируя ситуацию с нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) ISAB на Сицилии, который принадлежит компании «Лукойл», Урсо предложил гарантии итальянского экспортно-кредитного агентства SACE для возобновления банковского кредитования предприятия.

Ранее представители завода сообщали, что им отказали в банковских кредитах для закупок нефти у других поставщиков. Сейчас НПЗ может использовать только российское сырьё от материнской компании.

Работа НПЗ может быть остановлена из-за проблем с поставками сырой российской нефти морем: с 5 декабря они прекратятся в связи с шестым пакетом санкций Евросоюза. В случае закрытия завода работу могут потерять около 10 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Сицилии проходит организованная профсоюзами акция протеста против закрытия принадлежащего «Лукойлу» нефтеперерабатывающего завода ISAB.