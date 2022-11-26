Москва, 26 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Свиной грипп (H1N1) активно распространяется в текущем сезоне, в связи с чем вакцинация имеет большое значение. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Армянско-Российском форуме по здравоохранению.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Михаила Мурашко

Министр рассказал, что в настоящее время активно распространяется грипп H1N1, риносинцитиальный вирус, аденовирусная инфекция.

«Поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение», — пояснил он.

Чиновник рекомендовал привиться людям, которые еще не прошли вакцинацию против гриппа, а также тем, кто получил прививку более шести месяцев назад.

Мурашко напомнил, что вакцину «Спутник» используют интраназально, она также профилактирует передачу аденовирусной инфекции.