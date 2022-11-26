Новосибирск, 26 ноября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Самолет, летевший рейсом из Новокузнецка в Санкт-Петербург, приземлился утром 26 ноября в аэропорту Новосибирска.

Aeroprints.com Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Северный ветер»

«Сегодня около 08:00 по местному времени (04:00 мск) в международном аэропорту Новосибирска имени А. И. Покрышкина осуществило незапланированную посадку судно авиакомпании «Северный ветер», следовавшее по маршруту Новокузнецк — Санкт-Петербург», — цитирует ТАСС сообщение представителей Новосибирской транспортной прокуратуры.

В настоящее время причины и обстоятельства устанавливаются.

По предварительным данным, 154 пассажира, среди которых семь детей, должны покинуть Новосибирск в 22:00 по местному времени (18:00 мск).