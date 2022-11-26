Берлин, 26 ноября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Планы депутатов немецкого бундестага признать массовый голод в СССР в начале 30-х годов «геноцидом народа б. УССР» — это абсолютно антиисторический подход, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Бундестаг. Берлин

«Это абсолютно антиисторический, противоречащий фактам и здравому смыслу подход», — написал Нечаев в статье для газеты Junge Welt.

Напомним, ранее ряд немецких СМИ сообщал, что 30 ноября депутаты бундестага намерены обсудить резолюцию о признании голодомора геноцидом.