Астана, 26 ноября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Указ о концепции развития сельских территорий Казахстана подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Постановляю: правительству Республики Казахстан до 31 марта 2023 года обеспечить принятие Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023–2027 годы», — говорится в документе.

Отмечается, что указ подписан в целях развития институционального обеспечения и повышения эффективности подходов к развитию сельских территорий, а также улучшения качества жизни и создания комфортной среды проживания в сельской местности.

Документ вступает в силу со дня подписания. Контроль за его исполнением возложен на администрацию президента Казахстана.

Это первый указ Токаева, подписанный им в рамках нового срока президентских полномочий.