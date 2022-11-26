В МАГАТЭ сообщили, как можно добиться эффекта «грязной бомбы»
В МАГАТЭ сообщили, что оболочка с топливом на Запорожской АЭС может стать «грязной бомбой»
Вена,
26 ноября 2022, 10:29 — REGNUM Эффекта «грязной бомбой» можно достичь попаданием артиллерийского снаряда в герметичную оболочку с отработавшим топливом на территории Запорожской АЭС. Об этом сообщил заместитель главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.
«Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится «грязная бомба», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Чудаков сообщал, что МАГАТЭ работает по ситуации вокруг Запорожской АЭС с Москвой, Киевом и рядом стран Европы.
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История вопроса
С самого начала российской военной спецоперации на территории бывш. УССР киевские боевики пытаются захватить опасный стратегический объект - Запорожскую атомную электростанцию. При молчаливом одобрении западных кураторов стараются нанести как можно больший урон территори. Систематические обстрелы ЗАЭС начались 18 июля 2022 года. ВСУ используют реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, дроны. При этом преступный киевский режим неоднократно заявлял о том, что удары по станции наносятся Вооруженными силами России, а на территории АЭС размещается российское тяжелое вооружение, из которого ведется обстрел по объектам ВСУ. При наихудшем сценарии развития радиационной аварии разнос радиоактивных веществ может составить сотни километров. Согласно прогнозу, радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию.