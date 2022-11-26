Донецк, 26 ноября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Киевские формирования обстреляли девять населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба штаба территориальной обороны ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«По данным Представительства ДНР в СЦКК, противник открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением РСЗО «Град», 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм минометов», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что под обстрелы нацистов попали районы девять населенных пунктов ДНР. В результате были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры и 12 домостроений.

«Общее количество примененных боевиками [киевского режима] боеприпасов — 178 единиц», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате обстрелов ВСУ на территории ДНР погиб один человек, четыре жителя получили ранения.