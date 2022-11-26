Москва, 26 ноября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Москве похитили базу ООО «Сколково-недвижимость», в которой содержались в том числе сведения об объектах недвижимости, застройщиках и собственниках, накопленные за годы деятельности.

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По словам источника ИА REGNUM, в ноябре 2021 года на работу в компанию «Сколково-недвижимость» устроился 19-летний Никита Г. Четыре месяца молодой человек исправно ходил на работу в офис, расположенный в одной из башен «Москва-Сити», после чего уволился.

Спустя пару месяцев мужчина вспомнил, что у него все еще есть доступ к облачному хранилищу и решил, что компания не обеднеет, если он немного им попользуется. Бывший помощник брокера скачал себе базу на жесткий диск, а затем нашел на нее покупателя — брокера из конкурирующей компании «Пойнт-Эстейт», также специализирующейся на продаже элитной недвижимости.

Само похищение базы происходило из обычной квартиры на улице Фестивальной. А сделка по продаже, как и положено — в центре Москвы, в одном из ресторанов на Арбате.

«В качестве вознаграждения Никита получил от покупателя всего 100 тысяч рублей (просил 150 тыс. рублей). Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну и до 4 лет колонии за хищение компьютерных данных. 24 ноября 2022 года в отношении бывшего помощника брокера возбудили уголовное дело по двум этим статьям», — рассказал источник ИА REGNUM.

Напомним, за последние девять месяцев число обращений граждан в Роскомнадзор из-за мошенничеств, связанных с персональными данными, выросло на 10,5% год к году. Число дел, доходящих до суда, за последние два года выросло на 60%.

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