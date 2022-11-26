Британцы потребовали наказать Бельгию за отказ передать пресс для боеголовок

Лондон, , 09:03 — REGNUM Дипломатический конфликт произошёл между Великобританией и Бельгией из-за оборудования для производства боеголовок. Читатели издания The Daily Mail стали выражать негодование в комментариях к публикации.

Американские ядерные боеголовки U.S. Department of Defense

Бельгия отказалась передать Лондону специализированный изостатический пресс высокого давления, который применяется в ядерной промышленности для обращения с радиоактивными отходами. Пользователь Joho v потребовал выгнать «бельгийцев из Великобритании» и запретить их кораблям заходить в воды Ла-Манша.

Читатель с ником Mindthe_gap заявил, что Бельгия — больше не союзник Великобритании, и предложил отменить «сделку по оружию».

«Бельгия отказывалась поставлять нам боеприпасы во время Фолклендской войны. Очевидно, что Бельгия не является надёжным союзником», — выразил своё мнение Net2763.

С такими союзниками и враги не нужны, добавил Anthony 63.

Комментатор RagingCalm обвинил Бельгию в «вечной неблагодарности» и напомнил, что Британия дважды освобождала Бельгию после того, как «дружелюбные коллеги из ЕС решили её захватить».

Другие пользователи посетовали на то, что Лондону понадобились технологии, которыми располагает Бельгия. Так, SavNeg задался вопросом, почему Великобритания отстала от Бельгии в области ядерных технологий, хотя проводила в этой области передовые исследования.

Rainsnowandfog добавил, что страна превращается в посмешище, когда просит «критические ядерные технологии» у маленькой Бельгии.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт с Бельгией обострился после угроз Великобритании отменить заказ на поставку пулёметов бельгийской компанией FN Herstal стоимостью 600 млн евро.

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