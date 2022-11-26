Вашингтон, 26 ноября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало спутниковый снимок поверхности Земли, сделанный в ночь после массированных ударов по территории б. УССР 23 ноября.

(сс) Josh Hallett NASA

На кадрах территория б. УССР запечатлена из космоса в окружении ярко освещенных городов и населенных пунктов в соседних странах.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России 23 ноября нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики киевского режима.

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