NASA опубликовало снимок погрузившейся в темноту территории б. УССР
Агентство NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на территории б. УССР
Вашингтон, 26 ноября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало спутниковый снимок поверхности Земли, сделанный в ночь после массированных ударов по территории б. УССР 23 ноября.
(сс) Josh Hallett
NASA
На кадрах территория б. УССР запечатлена из космоса в окружении ярко освещенных городов и населенных пунктов в соседних странах.
Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России 23 ноября нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики киевского режима.
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