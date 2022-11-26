Токио, 26 ноября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Японские власти разрабатывают новую стратегию по нанесению ответных ударов по базам противника в случае внешнего нападения, которая предполагает тесное взаимодействие с США, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По информации журналистов, авторы идеи признают, что «при текущем уровне обороноспособности» Японии «самостоятельный ответ на ракетную атаку представляется сложным». В связи с этим Токио изучает вариант закупки иностранных ракетных систем.

Кроме того, в стратегии будет указана необходимость проведения консультаций по условиям ответа и целям ответных ударов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Mainichi Shimbun написала о том, что Япония может разработать управляемые ракеты дальностью полета до 3 тыс. км.