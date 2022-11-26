Власти Гватемалы лишили гражданина России Кудрякова вида на жительство из-за «акта Магнитского»

Гватемала, , 05:49 — REGNUM Гражданин России Дмитрий Кудряков, попавший в санкционный список США из-за «акта Магнитского», лишен вида на жительство в Гватемале властями этой страны, сообщил в своем микроблоге Гватемальский институт миграции.

Гватемала Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кроме того, ему запрещен въезд на территорию республики. Такие же меры предприняты в отношении гражданки Белоруссии Ирины Литвинюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Госдепартамент США ввел визовые санкции против генерального прокурора Гватемалы Марии Консуэло Поррас Аргета де Поррес, а также в отношении ее супруга.

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