Гватемала лишила гражданина России вида на жительство из-за санкций США
Власти Гватемалы лишили гражданина России Кудрякова вида на жительство из-за «акта Магнитского»
Гватемала,
26 ноября 2022, 05:49 — REGNUM Гражданин России Дмитрий Кудряков, попавший в санкционный список США из-за «акта Магнитского», лишен вида на жительство в Гватемале властями этой страны, сообщил в своем микроблоге Гватемальский институт миграции.
Гватемала
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Кроме того, ему запрещен въезд на территорию республики. Такие же меры предприняты в отношении гражданки Белоруссии Ирины Литвинюк.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Госдепартамент США ввел визовые санкции против генерального прокурора Гватемалы Марии Консуэло Поррас Аргета де Поррес, а также в отношении ее супруга.
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История вопроса
После государственного переворота в Киеве и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы и, хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.