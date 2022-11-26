На северо-западе Нигерии боевики атаковали деревню и похитили 60 человек

Абуджа, , 04:54 — REGNUM Не менее 60 человек, большинство из которых составляют женщины, были похищены неизвестными вооруженными лицами в отдаленном районе в штате Замфара на северо-западе Нигерии, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местных жителей.

Африка Matthias Ripp

Атаке подверглась община Магами Танду. Боевики прибыли в населенный пункт на мотоциклах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бандиты напали на четыре деревни в штате Замфара и забрали с собой 115 пленников, включая женщин и детей.

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