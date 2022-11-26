На северо-западе Нигерии похищены 60 человек
На северо-западе Нигерии боевики атаковали деревню и похитили 60 человек
Абуджа,
26 ноября 2022, 04:54 — REGNUM Не менее 60 человек, большинство из которых составляют женщины, были похищены неизвестными вооруженными лицами в отдаленном районе в штате Замфара на северо-западе Нигерии, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местных жителей.
Атаке подверглась община Магами Танду. Боевики прибыли в населенный пункт на мотоциклах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бандиты напали на четыре деревни в штате Замфара и забрали с собой 115 пленников, включая женщин и детей.
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История вопроса
Хотя население во всех странах Африки растёт высочайшими темпами, уровень неравенства и нищеты в этом регионе остаётся худшим в мире. В то время как северная и западная часть континента живёт относительно богато за счёт добычи нефти и газа, большая часть Африки занимается сельских хозяйством, причём в крайне неблагоприятных условиях: недостатка воды, эрозии почвы, постоянной политической нестабильности.
Африканские страны в большинстве случаев до сих пор не смогли преодолеть пережитки колониального хозяйства, с его слабым развитием обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и транспорта. Вмешательство же западных стран зачастую оказывается разрушительным: прогрессивные страны Африки пострадали от «Арабской весны» и иностранной интервенции, менее развитые территории используются западными корпорациями как свалки для опасных отходов.