Абуджа, 26 ноября, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Не менее 60 человек, большинство из которых составляют женщины, были похищены неизвестными вооруженными лицами в отдаленном районе в штате Замфара на северо-западе Нигерии, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местных жителей.

Matthias Ripp Африка

Атаке подверглась община Магами Танду. Боевики прибыли в населенный пункт на мотоциклах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бандиты напали на четыре деревни в штате Замфара и забрали с собой 115 пленников, включая женщин и детей.