Брюссель, 26 ноября, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Переговоры по поводу «потолка цен» на российскую нефть были отложены дипломатами стран — членов Евросоюза на фоне сохраняющихся разногласий. Об этом 25 ноября сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Европейские дипломаты не будут проводить встречу в пятницу или на выходных, чтобы обсудить лимит цен на нефть», — сказано в сообщении агентства.

Напомним, большинство стран Евросоюза поддержали предложение о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель. Однако среди стран ЕС возникли разногласия по цене на нефть. В частности, представители Польши и стран Прибалтики назвали лимит в 65 долларов «слишком мягким», а Греция, наоборот, хочет цену не ниже 70 долларов за баррель.

Также несогласные с уровнем предложенного лимита цен утверждают, что сейчас Россия уже продаёт нефть со скидкой, следовательно, при вводе лимита она будет вести торговлю в обычном режиме.