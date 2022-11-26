Турция сообщила о гибели своего военнослужащего в операции против курдов
Минобороны Турции сообщило о гибели своего военнослужащего в операции против курдов
Анкара,
26 ноября 2022, 02:02 — REGNUM Турецкий военнослужащий погиб в результате операции «Коготь-замок», проводимой против курдских вооруженных формирований, сообщило на своем сайте министерство обороны Турции.
Турция
Иван Шилов © ИА REGNUM
В сообщении уточняется, что погибшим является лейтенант пехоты Онур Озтюркмен. В ходе операции получили ранения еще трое военнослужащих. Они доставлены в госпиталь.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая армия ликвидировала 326 террористов в рамках проводимой в Ираке и Сирии воздушной операции.
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История вопроса
Турция – светское государство, президентская республика. С 2007 года президент избирается всеобщим голосованием, до этого избирался парламентом. Парламент однопалатный, избирается на 4 года всеобщим прямым голосованием по системе пропорционального представительства.
Правящая Партия справедливости и развития позиционирует себя как правоцентристская и консервативная. Главный приоритет – евроатлантизм и вхождение в перспективе в Евросоюз. Всего в парламенте представлены девять партий. Партий в Турции много, деятельность некоторых из них, в том числе коммунистических, запрещена.
Турция как национальное государство с момента своего образования в 1923 году направлена на вступление в европейские структуры. В НАТО Турция находится с 1952 года, что объясняется её географическим положением относительно России/СССР. В Евросоюз Турцию пока не принимают, ссылаясь на примеры недемократичного поведения руководства по отношению к оппозиции.
Политическая линия на вхождение в Европу поддерживается в основном армией. Политическая жизнь страны по большей части определяется борьбой сторонников европейского пути с неоосманизмом, который предлагает вернуться к имперской политике. Время от времени в стране случаются военные перевороты или их неудачные попытки.
Значительную роль играет тот факт, что Турция – многонациональная страна. На востоке страны проживают курды, которые ещё сто лет назад не признавались отдельным от турок этносом, но теперь это считается бесспорным. Они ведут борьбу за отделение от Турции, в том числе и террористическими методами. Христианские народы Турции (армяне, ассирийцы, греки и др.) помнят геноцид начала XX века, когда закладывались основы единства турецкой нации.