Минобороны Турции сообщило о гибели своего военнослужащего в операции против курдов

Анкара, , 02:02 — REGNUM Турецкий военнослужащий погиб в результате операции «Коготь-замок», проводимой против курдских вооруженных формирований, сообщило на своем сайте министерство обороны Турции.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении уточняется, что погибшим является лейтенант пехоты Онур Озтюркмен. В ходе операции получили ранения еще трое военнослужащих. Они доставлены в госпиталь.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая армия ликвидировала 326 террористов в рамках проводимой в Ираке и Сирии воздушной операции.

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