Анкара, 26 ноября, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Турецкий военнослужащий погиб в результате операции «Коготь-замок», проводимой против курдских вооруженных формирований, сообщило на своем сайте министерство обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В сообщении уточняется, что погибшим является лейтенант пехоты Онур Озтюркмен. В ходе операции получили ранения еще трое военнослужащих. Они доставлены в госпиталь.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая армия ликвидировала 326 террористов в рамках проводимой в Ираке и Сирии воздушной операции.