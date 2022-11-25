Турция сообщила о гибели своего военнослужащего в операции против курдов
Минобороны Турции сообщило о гибели своего военнослужащего в операции против курдов
Анкара, 26 ноября, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Турецкий военнослужащий погиб в результате операции «Коготь-замок», проводимой против курдских вооруженных формирований, сообщило на своем сайте министерство обороны Турции.
Иван Шилов ИА REGNUM
Турция
В сообщении уточняется, что погибшим является лейтенант пехоты Онур Озтюркмен. В ходе операции получили ранения еще трое военнослужащих. Они доставлены в госпиталь.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая армия ликвидировала 326 террористов в рамках проводимой в Ираке и Сирии воздушной операции.