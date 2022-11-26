Власти Сан-Томе и Принсипи предотвратили попытку госпереворота
Правительство Сан-Томе и Принсипи предотвратило попытку государственного переворота
Сан-Томе,
26 ноября 2022, 01:39 — REGNUM Правительство островного государства Сан-Томе и Принсипи предотвратило попытку государственного переворота, заявил премьер-министр Патрис Тровоада на пресс-конференции.
Солдаты в Африке
Marines.mil
Он сообщил, что в ночь на 25 ноября на военные казармы республики была совершена серия атак. Тровоада добавил, что были обезоружены и задержаны четверо нападавших.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября группа военных совершила государственный переворот в Буркина-Фасо. 5 октября возглавивший бунтовщиков капитан Ибрагим Траоре был официально назначен главой республики.
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История вопроса
Хотя население во всех странах Африки растёт высочайшими темпами, уровень неравенства и нищеты в этом регионе остаётся худшим в мире. В то время как северная и западная часть континента живёт относительно богато за счёт добычи нефти и газа, большая часть Африки занимается сельских хозяйством, причём в крайне неблагоприятных условиях: недостатка воды, эрозии почвы, постоянной политической нестабильности.
Африканские страны в большинстве случаев до сих пор не смогли преодолеть пережитки колониального хозяйства, с его слабым развитием обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и транспорта. Вмешательство же западных стран зачастую оказывается разрушительным: прогрессивные страны Африки пострадали от «Арабской весны» и иностранной интервенции, менее развитые территории используются западными корпорациями как свалки для опасных отходов.