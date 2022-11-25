Москва, 26 ноября, 2022, 00:39 — ИА Регнум. Перспективные разработки в области хирургии для лечения пострадавших с огнестрельными и минно-взрывными ранениями были представлены в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко Министерства обороны России. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Министерство обороны РФ Научно-практическая конференция в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко

Прорывные современные медицинские разработки были представлены в рамках первой научно-практической конференции, посвященной хирургии современных вооруженных конфликтов.

На площадке «Огнестрельная рана. Современные организационные и клинические аспекты» для участников мероприятия проводились мастер-классы и занятия по клиническим и практическим аспектам ранений разного рода. Военными специалистами были представлены самые современные технологии лечения постогнестрельных деформаций костей, лечение огнестрельных ран отрицательным давлением, клинический пример создания индивидуальной 3D конструкции при лечении огнестрельных ранений и другие передовые технологии.

В конференции приняли участие более 2200 человек, из них более 850 присутствовали непосредственно на мероприятии. Среди участников — врачи-хирурги и травматологи-ортопеды из федеральных и региональных медицинских центров, а также из военных госпиталей со всей России.

Кроме того, на выставке достижений в области хирургии и травматологии свои разработки представили более 35 производителей различных медицинских изделий.

Напомним, в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко каждый год проходят лечение более 57 тыс. больных, здесь проводится ежегодно более 20 тыс. операций. Здесь трудятся более 3500 сотрудников, из них 800 человек — врачи. В госпитале работают 22 профессора, 312 докторов и кандидатов наук. Госпиталь оснащён уникальным медицинским оборудованием, предназначенным для эвакуации раненых из зон боевых действий.