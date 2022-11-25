Грузия, 25 ноября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Жестокое убийство произошло в западногрузинском городе Терджола, сообщает 25 ноября грузинский телеканал «Рустави 2».

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Мужчина заживо сжёг свою бывшую жену. 41-летний Леонид Звиададзе пришёл в магазин, где работала его экс-супруга, и устроил там пожар.

Произошёл взрыв, от которого вылетели стеклянные витрины магазина. В результате 38-летняя Тамила Лилуашвили погибла.

Сам преступник тоже получил сильные ожоги, но ему удалось выбраться наружу. В настоящее время он находится в реанимации больницы города Кутаиси. Состояние его крайне тяжёлое. У него ожоги 70% тела, и он находится на искусственном дыхании.

Предположительно причиной убийства стал конфликт между экс-супругами. Женщина отказывалась возвращаться к бывшему мужу, несмотря на его требования. Это вызвало крайне агрессивное поведение бывшего супруга, поэтому в отношении него судом был выдан охранный ордер. Правда, срок действия этого ордера уже истёк.

У погибшей женщины осталось двое несовершеннолетних детей.