Вашингтон, 25 ноября, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора 25 ноября обсудил с немецким коллегой Кристиной Ламбрехт финансирование киевского режима и укрепление Североатлантического альянса, сообщает пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Ллойд Остин

Среди прочего Остин и Ламбрехт обсудили совместные усилия по поддержке Киева, а также укрепление восточного фланга НАТО. Главы оборонных ведомств также договорились продолжить тесную координацию и укреплять потенциал сдерживания альянса.

Напомним, подразделения НАТО приняли участие в учениях на севере Польши, в районе Сувалкского коридора, имеющего решающее значение для восточного фланга альянса.