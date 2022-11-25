Лима, 25 ноября, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо 25 ноября назначил министра культуры Бетси Чавес новым премьер-министром страны, сообщает Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Чавес сменила на посту Анибала Торреса, ушедшего в отставку 24 ноября.

Ранее тысячи перуанцев из разных регионов страны прошли по центру Лимы, требуя закрытия конгресса страны и выражая свое неприятие действий оппозиции в отношении президента Кастильо.

Причем некоторые протестующие призывали к принятию новой конституции или к отставке генерального прокурора Патрисии Бенавидес, которая ведет расследование в отношении Кастильо по обвинению в коррупции.