Москва, 25 ноября, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Владимир Зеленский вышел из-под контроля Запада. Такое мнение высказала в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, западные страны понимают, что глава киевского режима уже находится вне их тотального контроля. «То есть они его контролируют во всем том, что выгодно им, но при этом он уже выходит на какую-то неконтролируемую собственную орбиту. Он просто начинает во многом шантажировать Запад».

Представитель МИД РФ также отметила, что западное оружие требуется Киеву уже «в космических масштабах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс смог значительно расширить производство в Восточной Европе необходимых Киеву советских образцов боеприпасов и вооружений. Столтенберг также заявил, что двери НАТО остаются открытыми для киевского режима и что вскоре альянс может принять решение о расширении нелетальной помощи Киеву.

Также напомним, что 22 ноября британское издание The Telegraph сообщило о предоставлении киевским властям усовершенствованной модели ракет Brimstone с лазерным наведением. В свою очередь премьер Британии Риши Сунак заявил о скорой передаче ВСУ 125 зенитных орудий для борьбы с дронами. По словам Сунака, Лондон уже передал Киеву помощи более чем на 3 млрд фунтов.