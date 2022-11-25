Вашингтон, 25 ноября, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Правительство США передаст киевскому режиму 80 электрогенераторов, сообщила 25 ноября посол США Бриджит Бринк у себя на странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Агентство по международному развитию США «передаст 80 генераторов, чтобы обеспечить энергоснабжение», указала Бринк и добавила, что американская сторона также предоставит Киеву 22 500 одеял.

Напомним, издание The Washington Post ранее сообщало со ссылкой на представителей агентства по международному развитию США, что ведомство планирует передать Киеву около 1,7 тыс. генераторов. Также отмечалось, что энергосистема территорий бывш. УССР находится на грани коллапса.