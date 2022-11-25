Тбилиси, 25 ноября, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Председатель комитета по правовым вопросам парламента Грузии Анри Оханашвили назвал возможное помилование экс-президента Михаила Саакашвили «оскорблением всего грузинского народа», сообщает 25 ноября грузинский телеканал «Объектив».

Parliament.ge Анри Оханашвили

«Любое решение, в том числе вопрос о помиловании, должно приниматься в рамках принципа правового государства — оно должно иметь цель в соответствии с нормами правового государства и верховенством закона. Если такое решение будет принято, с одной стороны, верховенство закона будет попрано. С другой стороны, это означает оскорбление нашего народа, за которым, я не исключаю, последует соответствующий протест. Это может привести к общественному ажиотажу. Если кто-то готов, с одной стороны, попирать верховенство закона, подвергать сомнению институт президента как сущность конституционного института, оскорблять грузинский народ и презирать решения Страсбургского суда, то это вызовет сильный общественный протест. Я не думаю, что это в интересах нашей страны, и что кто-либо осмелится принять такое решение», — заявил журналистам Оханашвили.

Напомним, что грузинская оппозиция призывает президента страны Саломе Зурабишвили помиловать Михаила Саакашвили и выпустить его за границу на лечение.