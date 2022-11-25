Архангельск, 28 апреля, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Депутаты Архангельского областного Собрания лишили выплат коллегу, которого ни разу не видели в здании регионального парламента, сообщает 28 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Невидимка». Реж. Пол Верховен. 2000. США — Германия Невидимка

Анатолий Назаров, известный также как бывший заместитель мэра Архангельска, получил мандат от «Единой России» почти год назад. Однако до сих пор так и не появился в областном Собрании.

«Это будет звучать смешно, но его здесь не видел никто. Даже однопартийцы. Он не вступил ни в один из комитетов, а это обязанность депутата. При этом господин Назаров получает ежемесячную денежную компенсацию», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Юрий Шаров.

В общей сложности депутату-невидимке из областного бюджета выплатили 360 тысяч рублей компенсации за осуществление депутатских полномочий.

С Назаровым пытались связаться, но безуспешно. О том, что он, хотя бы, жив, стало ясно, когда пришла налоговая декларация, по данным которой Назаров заработал в 2017 году около 9 млн рублей.

За всю историю регионального парламента это первый подобный случай и, как сказал вице-спикер Александр Поликарпов, «в регламенте четко не прописано как поступить».

Вопрос о лишении Назарова выплат вынес на сессию депутат Сергей Пивков.

«Человек он, может, и неплохой, но все-таки нужно работать! Примечательно, что он не вошел в состав ни одного комитета, а во фракцию вступить успел. Коллеги из «Единой России», повлияйте на своего депутата! Пусть отдаст мандат или откажется от компенсаций. Бюджетные деньги на него потратили, теперь вернуть не можем, а могли бы их более эффективно израсходовать», — заявил он на сессии.

Несмотря на возмущение большинства парламентариев поведением отсутствующего коллеги, нашлись и те, кто советовал не спешить с лишением Назарова бюджетных денег.

«Предположим, что Назаров появится на следующей сессии, обратится в суд — тогда мы будем иметь неприятности. Компенсация ведь выплачивается за работу с избирателями, а для этого не обязательно присутствовать на сессии», — заявил Евгений Ухин.

Таким образом, после обсуждения, депутаты приняли решение лишить Назарова апрельской выплаты. Уже выплаченные деньги можно будет вернуть в бюджет только через суд.

Добавим, что в областное Собрание внесен законопроект «О внесении изменения в статью 4 областного закона «О статусе депутата Архангельского областного Собрания депутатов», предполагающий досрочное прекращение депутатских полномочий за систематическое отсутствие на сессиях. Проект закона будет рассмотрен в первом чтении на очередной сессии 5 июня.

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