Новая Каховка, Херсонская область, 25 ноября 2022, 21:20 — REGNUM До семи выросло число погибших в результате удара ВСУ по городу Новая Каховка (Херсонская область), сообщает 25 ноября городская администрация.

Пабло Пикассо. Умерший. 1901
Пабло Пикассо. Умерший. 1901

Так, ещё один мирный житель погиб на улице Октябрьской в районе рынка «Новосел». Он скончался от открытой черепно-мозговой травмы, также он получил осколочное ранение.

«Данные ранения были им получены сегодня днём во время миномётного обстрела города», — сообщили в администрации.

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