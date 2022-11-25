Москва, 25 ноября, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 ноября провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Обсуждались вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе военной спецоперации России.

О предстоящей встрече президент сообщил несколькими часами ранее во время разговора с матерями военнослужащих, участвующих в СВО.

Участницу встречи из Чечни Владимир Путин попросил передать «всем вашим близким, всем чеченцам слова благодарности за вклад в общую русскую борьбу и победу».