Весь мир, 24 мая, 2012, 10:13 — ИА Регнум. Международный валютный фонд ( МВФ ) готов рассмотреть вопрос об оказании Приднестровью технической помощи в организации семинаров, организации курсов для специалистов в различных сферах, связанных с экономикой, а также направить в республику экспертов для анализа, изучения и оценки ситуации в ряде смежных областей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Приднестровья, об этом сообщил по итогам состоявшейся 23 мая в Тирасполе встречи с постоянным представителем МВФ в Молдавии Тохиром Мирзоевым заместитель главы МИД ПМР Виталий Игнатьев .

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам экономического развития Приднестровья, обсудили ситуацию в банковском секторе, в финансовой сфере. Виталий Игнатьев отметил положительную динамику и некоторые серьезные достижения, достигнутые в ходе переговорного процесса с Молдавией, которые позволяют Приднестровью с оптимизмом смотреть на деятельность экспертных групп. "Мы полагаем, что возобновление железнодорожного транзита грузов станет одним из элементов, который будет стабилизировать экономику Приднестровья", - подчеркнул дипломат.

Виталий Игнатьев отметил, что представитель МВФ дал высокую оценку тактике "малых шагов", которая предусматривает приоритетное решение экономических и социально-гуманитарных вопросов, не связывая их с политическими обстоятельствами. "Здесь важно понимание наших международных партнеров в том, чтобы мы реализовывали эту стратегию поступательно, в том числе при их содействии", - подчеркнул заместитель министра. Дипломат сообщил, что часть актуальных вопросов будет рассматриваться в рамках взаимодействия экспертных (рабочих) групп по экономическим вопросам Приднестровья и Молдавии, в том числе с возможным участием представителей МВФ.