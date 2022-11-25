Тбилиси, 25 ноября, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Грузинские врачи обратились к послу ЕС в Грузии с открытым письмом и попросили привлечь дипломатический корпус к делу Михаила Саакашвили, сообщает 24 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам медиков, бывший президент является жертвой пыток и интоксикации, поэтому его необходимо немедленно вывезти за границу на лечение, иначе последствия могут оказаться плачевными.

Глава Национальной лаборатории генетики Георгий Чаладзе выступил с заявлением по этому поводу и сказал, что всё будет подробно известно во вторник. Чаладзе призвал всех воздержаться от предварительных оценок, которые могут повредить ходу исследования.

Напомним, что Мариам Джишкариани, глава неправительственного центра «Эмпатия», заявила, что Саакашвили был отравлен. По её словам, в стержнях волос были обнаружены три тяжёлых металла — ртуть, висмут и барий.