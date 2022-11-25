Донецк, , 19:23 — REGNUM В городе Соледаре ДНР силами спецназа «АХМАТ» совместно с бойцами 6-го казачьего полка 2-го армейского корпуса ЛНР и бойцами ЧВК «Вагнер» успешно пресечена контратака украинских бандформирований. Об этом 25 ноября сообщает в телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В результате контрнаступления союзными силами было уничтожено пять вражеских танков, девять БМП, один МТЛБ и сбиты три беспилотных летальных аппарата.

По словам главы республики, бандформированиям Украины на этих направлениях не удалось остановить наступление союзных сил. Неся большие потери, нацисты вынуждены покидать свои оборудованные укрепления.

«Настрой у наших бойцов самый решительный, они заряжены только на победу!» — сказал Рамзан Кадыров.