Варшава, 25 ноября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Подразделения НАТО приняли участие в учениях на севере Польши в районе Сувалкского коридора, имеющего решающее значение для восточного фланга альянса, сообщает 25 ноября Reuters.

Atlanticcouncil.org Военные учения НАТО в Польше

Сувалкский коридор расположен на границе с Литвой и Россией (Калининградской областью) и имеет для НАТО стратегическое значение, поскольку его захват изолировал бы страны Прибалтики от остальной части альянса.

Напомним, на фоне киевского конфликта Польша начала укрепление своих вооруженных сил, также планируя увеличить расходы на оборону до 3% от валового внутреннего продукта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ранее ВКС России уничтожили группировку польских наёмников в Харьковской области.