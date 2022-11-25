Джакарта, 25 ноября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирланга Хартарто заявил, что Индонезия в будущем станет страной с зеленой энергетикой, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Надеюсь, что Индонезия может стать независимой и станет зеленой энергией мира. По крайней мере, на уровне АСЕАН я верю, что мы будем чемпионами», — заявил министр-координатор по вопросам экономики.

Аирланга Хартарто считает, что в настоящее время правительство продолжает поощрять использование отечественной продукции в различных проектах по развитию электроэнергетической инфраструктуры.

По словам министра-координатора, малые и средние предприятия теперь также могут быть непосредственно вовлечены в цепочку поставок электроэнергетики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа национальной полиции по идентификации жертв стихийных бедствий в Индонезии сообщила, что 59 детей погибли в результате землетрясения.

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