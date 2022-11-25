Москва, 25 ноября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании ГИС для документов по воинскому учёту. Текст указа опубликован 25 ноября на портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Согласно документу, президент поручает создать государственный информационный ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учёта.

Исполнением займутся Минцифры и Федеральной налоговой службе России при участии Министерства обороны. Его необходимо исполнить до 1 апреля 2024 года.