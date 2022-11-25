Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ раскритиковал сериал «Монастырь»

Москва, , 17:00 — REGNUM Сериал «Монастырь» не заслуживал поддержки со стороны РПЦ. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

Патриаршее служение в праздник Пасхи Христовой в Храме Христа Спасителя РПЦ

«Что касается позиции нашего отдела по этому фильму, сообщаю, что летом этого года создатели фильма обращались к нам с просьбой согласовать съемки в одном из монастырей, однако им было отказано в проведении съемок в храмах и монастырях Русской православной церкви (письмо находится в архиве отдела). Фильм, по нашей оценке, а также по оценке Патриаршего совета по культуре, не заслуживал поддержки», — написал Кипшидзе.

По его словам, сериал «формирует у широкой публики искаженное, карикатурное представление о русском монашестве»: «Нет сомнений, что решение Министерства культуры будет поддержано большинством верующих Русской церкви, которые уже направляют жалобы против сериала «Монастырь».