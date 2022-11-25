Москва, , 15:10 — REGNUM Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин покинет пост до конца 2022 года. Об этом 25 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Алексей Кудрин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Собеседник агентства рассказал, что Кудрин до конца 2022 года покинет должность главы Счетной палаты и перейдёт на работу в компанию «Яндекс».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, намечается ли встреча президента России Владимира Путина с главой Счётной палаты Алексеем Кудриным.