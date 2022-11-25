Бывший глава МВД Франции получил новый пост
Бывший министр внутренних дел Франции Кастанер займет пост главы порта
Париж,
25 ноября 2022, 15:09 — REGNUM Бывший министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер избран президентом Большого морского порта Марселя, передает BFM TV.
Кристоф Кастанер
Arthur Empereur
Наблюдательный совет собрался в пятницу утром, 25 ноября, для избрания нового президента Большого морского порта. По результатам совета,
Бывший министр внутренних дел был назначен 8 ноября 2022 года в наблюдательный совет Большого морского порта Марселя указом министерства экологического перехода и территориального единства.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования Ifop, значительное увеличение расходов на праздники беспокоит 51% жителей Франции.
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История вопроса
Пятая республика во Франции переживает свои не лучшие свои годы. Рейтинги президентов Саркози, Олланда, Макрона очень скоро после прихода к власти начинают бить антирекорды по уровню недоверия. За последние 20 лет страна по своему влиянию в ЕС окончательно ушла на вторые роли. При этом политика в отношении России вне зависимости от имени главы государства не меняется, оставаясь относительно нейтральной в рамках, очерченных не в Париже. Наиболее значительным инцидентом в двусторонних отношениях можно назвать отказ в продаже двух вертолётоносцев типа «Мистраль». По итогам той истории можно сказать, что ущерб самой Франции от отказа от сделки — финансовый, репутационный намного превысил возможные убытки России.