Москва, 25 ноября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы России высокоточным оружием нанесли удар по трем пунктам временной дислокации польских наемников в Харьковской области, сообщили 25 ноября в Министерстве обороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Славянск ДНР высокоточным оружием ВКС России уничтожено ещё более ста наемников так называемого «иностранного легиона», а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей, добавили в Минобороны.