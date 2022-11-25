Брюссель, 25 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Европейская комиссия никогда не рассматривала возможность введения запрета на импорт газа из России, заявил 25 ноября пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Мы никогда не рассматривали запрет на российский газ… Мы никогда не сообщали о ведении работы над запретом российского газа, и это не изменилось», — заявил он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, российский газ будет исключён из контрактов на совместные закупки ЕС. Такое решение на внеочередном заседании ранее приняли министры энергетики стран Европейского союза.

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