В Индонезии 59 детей погибли в результате землетрясения магнитудой 5,6

Джакарта, , 14:34 — REGNUM Группа национальной полиции по идентификации жертв стихийных бедствий в Индонезии сообщила, что 59 детей погибли в результате землетрясения магнитудой 5,6 в Чианджуре, сообщает Detik.

Землетрясение Zeml.info

По данным национальной полиции, в результате землетрясения в Индонезии погибли 59 детей в возрасте до 15 лет.

Кроме того, полиция опознала тела 123 погибших в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 в Индонезии унесло жизни 310 человек, ещё 24 числятся пропавшими без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии 310 человек погибли из-за землетрясения