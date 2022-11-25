Брюссель, 25 ноября 2022, 14:30 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал предложение Германии усилить системы противовоздушной обороны Польши.
«Я приветствую предложение Германии укрепить противовоздушную оборону Польши, предоставляя средства системы ПВО Patriot после трагического инцидента», — заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции.
Как сообщало ИА REGNUM, глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что системы ПВО Patriot являются частью интегрированного планирования противовоздушной обороны НАТО, поэтому Германия их может поставить Варшаве, но не Киеву.